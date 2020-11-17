الولايات المتحدة تبدأ سحب جزء من قواتها في العراق وأفغانستان خلال ساعات

2020/11/17 | 23:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نقلت وكالة أنباء العراق الرسمية "واع"، عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنه سيتم بدء سحب جزء من القوات الامريكية في العراق وأفغانستان خلال الساعات المقبلة.ترشيحات العراق وأمريكا يبحثان تنمية التعاون في مختلف المجالات

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