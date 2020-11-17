الإعلام الأمني: سقوط أربعة صواريخ على المنطقة الخضراء

2020/11/17 | 23:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أعلنت خلية الاعلام الامني، سقوط اربعة صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد.

وذكرت الخلية في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان اربعة صواريخ سقطت على المنطقة الخضراء ببغداد، وقد تبين أن انطلاقها كان من حي الامين الثانية منطقة الالف دار في بغداد الجديدة.

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