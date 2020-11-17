2020/11/17 | 23:29 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نص بيان خلية الإعلام الأمني

سقوط ٤ صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد، وقد تبين أن انطلاقها كان من حي الامين الثانية منطقة الالف دار في بغداد الجديدة شرق العاصمة بغداد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلام الامني : استهداف المنطقة الخصراء بصواريخ انطلقت من منطقة الامين شرق بغداد 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني : استهداف المنطقة الخصراء بصواريخ انطلقت من منطقة الامين شرق بغداد) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني : استهداف المنطقة الخصراء بصواريخ انطلقت من منطقة الامين شرق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).