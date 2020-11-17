مهرجان ’الحياة’ للمنتجات المحلية في السليمانية يقدم أشهى ثمار الجبل (فيديو)

2020/11/17 | 23:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شهد مهرجان "الحياة" الاول في مدينة السليمانية، مشاركة واسعة وحضورا مميزا، حيث تنوعت المنتجات وتجاوزت 80 منتجا محلياً، ويهدف المهرجان لدعم الاقتصاد المحلي.

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