2020/11/17 | 23:33 - المصدر: السومرية نيوز

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بالصور..



الاضرار التي خلفها قصف الخضراء ومنصة اطلاق الصواريخ

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