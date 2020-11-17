عاجل | الإعلام الأمني: ٤ صواريخ انطلقت من منطقة الألف دار جنوب شرقي بغداد باتجاه المنطقة الخضراء

2020/11/17 | 23:36 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الإعلام الأمني: ٤ صواريخ انطلقت من منطقة الألف دار جنوب شرقي بغداد باتجاه المنطقة الخضراءأحد الصواريخ سقط قرب مستشفى مدينة الطب في بغداد

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