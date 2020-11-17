2020/11/17 | 23:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحظة اعتراض صاروخ من قبل المنظومة الدفاعية التابعة للسفارة الاميريكية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحظة اعتراض صاروخ من قبل المنظومة الدفاعية التابعة للسفارة الاميريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).