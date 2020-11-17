مسؤول: الكويت حريصة على الاستثمار السياحي في إقليم كردستان العراق

2020/11/17 | 23:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد القنصل العام لدولة الكویت في أربیل الدكتور عمر الكندري الیوم الثلاثاء حرص بلاده على إقامة مشاریع استثماریة في مجال السیاحة بإقلیم كردستان العراق.وقال الكندري في تصریح لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) أنه یوجد في الاقلیم اماكن وفرص كثیرة …

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