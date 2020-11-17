الكاظمي وبومبيو يبحثان تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات

2020/11/17 | 23:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ناقش رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتطور الأوضاع في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (17 تشرين الثاني 2020)، أن "الكاظمي خلال تلقيه اتصالا من وزير الخارجية الأميركي بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وتطور الأوضاع في المنطقة".

وأضاف البيان، أنه "تم خلال الاتصال أيضا بحث تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات"، مشيرا إلى أن "الجانبين تطرقا إلى مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب".

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