بيان رسمي عراقي يؤكد سقوط 4 صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد

2020/11/17 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، سقوط أربعة صواريخ على المنطقة الخضراء فيما حددت أماكن انطلاقها.





وذكر بيان مقتضب للخلية "سقوط 4 صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد".

وأضافت، أنه "قد تبين أن انطلاقها كان من حي الامين الثانية منطقة الالف دار في بغداد الجديدة".

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