بالفيديو.. لحظة سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد

2020/11/17 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بسقوط صواريخ على المنطقة الخضراء مع سماع صوت لصافرات الانذار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قصف صاروخي استهدف السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وأضاف، أن "3 صواريخ سقطوا في منطقة الجادرية وصاروخ سقط على المنطقة الخضراء قرب السفارة، مع سماع صوت لصافرات الانذار".

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