صالح العراقي يؤيد حاكم الزاملي بشأن حصول التيار على رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة

2020/11/17 | 23:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على تصريح القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي بشأن حصول التيار على رئأسة الوزراء المقبلة”.وقال الزاملي في تصريح متلفز تابعه “النور نيوز” إن” الرجل القادم لرئاسة الوزراء اما من التيار الصدري او شخص يحدده الصدريون”، مبيناً ان “قاعدة التيار تريد …

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