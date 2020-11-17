مصدر امني : وقوع عدد من الاصابات في صفوف القوات الامنية في المنطقة الخضراء

2020/11/17 | 23:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن مصدر امني عن وقوع عدد من الاصابات في صفوف القوات الامنية ، نتيجة سقوط صواريخ الكاتيوشا في مناطق متفرقة من المنطقة الخضراء ./انتهى9

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