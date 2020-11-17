استهداف السفارة الامريكية في بغداد بعدد من القذائف الصاروخية

2020/11/17 | 23:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، مساء الثلاثاء، باستهداف السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد بعدد من صواريخ الكاتيوشا....

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