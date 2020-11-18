الاعلام الامني: استشهاد طفلة وإصابة ٥ مدنيين في قصف صاروخي ببغداد

2020/11/18 | 00:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الصواريخ التي سقطت على المنطقة الخضراء اليوم، مشيرة الى استشهاد طفلة وإصابة ٥ أشخاص جميعهم مِن المدنيين.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “لاحقاً لخبر سقوط الصواريخ، حيث تبين أن عددها هو ٧ صواريخ اربعة منها سقطت في المنطقة الخضراء، والصواريخ الثالثة سقطت خارجها، احدهم سقط قرب مدينة الطب واخر عند باب حديقة الزوراء والثالث انفجر في الجو”.

واضافت، ان “مكان انطلاقها كان من شارع الضغط في حي الامين الثانية، وقد أسفرت عن استشهاد طفلة وإصابة ٥ أشخاص.



جميعهم مِن المدنيين”.

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