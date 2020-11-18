2020/11/18 | 00:15 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجماهير العراقية تتضامن مع نجم "أسود الرافدين" لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجماهير العراقية تتضامن مع نجم "أسود الرافدين" لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).