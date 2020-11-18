العمليات المشتركة: صواريخ الكاتيوشا سقطت على 3 مناطق ببغداد

2020/11/18 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن سقوط 7 صواريخ كاتيوشا استهدفت المنطقة الخضراء، فيما اكدت أن هذه الصواريخ سقطت في ثلاثة مناطق.



وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "مع استمرار الحكومة العراقية بتحقيق المكتسبات السيادية، ورفع مستوى مهنية وكفاءة قواتنا الامنية وجاهزيتها لمجابهة التهديدات الارهابية، وهو ما تكلل بالاعلان عن سحب المئات من القوات الاجنبية من العراق، تصر بعض القوى الخارجة على القانون، وعلى الاجماع الوطني، وعلى رؤية المرجعية الدينية، على اعاقة مسار تحقيق المنجزات السيادية، وتؤكد من جديد رهانها على خلط الاوراق ومحاربة الاستقرار، خدمة لمصالحها واهدافها الضيقة البعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية".واضافت أن "ما شهدته العاصمة بغداد مساء اليوم الثلاثاء، من سقوط عدد من المقذوفات على ساحة الاحتفالات والمناطق المحيطة بها، وقرب مدينة الطب والزوراء وادى الى استشهاد طفلة وإصابة خمسة من المدنيين ، لن يمر دون ملاحقة وحساب،".وتابعت أن "اجهزتنا الامنية والاستخبارية، قد شرعت باجراءات تشخيص الجناة لينالوا جزاءهم العادل".

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