الاعلام الامني تعلن مصرع طفلة واصابة 5 اشخاص بقصف المنطقة الخضراء

2020/11/18 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الامني، الثلاثاء، مصرع طفلة واصابة 5 اشخاص بقصف المنطقة الخضراء.

وقالت الخلية في بيان جديد، "لاحقاً لخبر سقوط الصواريخ ، حيث تبين أن عددها هو 7 صواريخ اربعة منها سقطت في المنطقة الخضراء، والصواريخ الثالثة سقطت خارجها، احدهم سقط قرب مدينة الطب واخر عند باب حديقة الزوراء والثالث انفجر في الجو".

واضافت "كما ان مكان انطلاقها كان من شارع الضغط في حي الامين الثانية، وقد أسفرت عن استشهاد طفلة وإصابة ٥ أشخاص.



جميعهم مِن المدنيين".

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