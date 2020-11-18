العمليات المشتركة تؤكد ان حادث اطلاق الصواريخ لن يمر دون ملاحقة وحساب

2020/11/18 | 00:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا/ اكدت قيادة العمليات المشتركة :" ان حادث اطلاق الصواريخ لن يمر دون ملاحقة وحساب".وذكرت القيادة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه انه :" مع استمرار الحكومة العراقية بتحقيق المكتسبات السيادية، ورفع مستوى مهنية وكفاءة قواتنا الامنية وجاهزيتها لمجابهة التهديدات الارهابية، وهو ما تكلل بالاعلان عن سحب المئات من القوات الاجنبية من العراق، تصر بعض القوى الخارجة على القانون، وعلى الاجماع الوطني، وعلى رؤية المرجعية الدينية، على اعاقة مسار تحقيق المنجزات السيادية، وتؤكد من جديد رهانها على خلط الاوراق ومحاربة الاستقرار، خدمة لمصالحها واهدافها الضيقة البعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية".



واضافت :" ان ما شهدته العاصمة بغداد مساء اليوم الثلاثاء، من سقوط عدد من المقذوفات على ساحة الاحتفالات والمناطق المحيطة بها، وقرب مدينة الطب والزوراء وادى الى استشهاد طفلة وإصابة خمسة من المدنيين ، لن يمر دون ملاحقة وحساب، وان اجهزتنا الامنية والاستخبارية، قد شرعت باجراءات تشخيص الجناة لينالوا جزاءهم العادل"./انتهى9

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