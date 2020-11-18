2020/11/18 | 00:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكدت قيادة العمليات المشتركة :" ان ما شهدته العاصمة بغداد مساء اليوم الثلاثاء، من سقوط عدد من الصواريخ ، وادى الى استشهاد طفلة واصابة خمسة من المدنيين ، لن يمر دون ملاحقة وحساب".وقالت القيادة في بيان صحفي :" ان اجهزتنا الامنية والاستخبارية، قد شرعت باجراءات تشخيص الجناة لينالوا جزاءهم العادل"./ انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة : اطلاق الصواريخ لن يمر دون ملاحقة وحساب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة : اطلاق الصواريخ لن يمر دون ملاحقة وحساب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).