مصدر أمني للحرة: مقتل طفلة في الهجوم على السفارة الأميركية ببغداد

2020/11/18 | 00:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت طفلة وأصيب خمسة مدنيين في هجوم بصواريخ كاتيوشا استهدفت السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء العاصمة بغداد، وفقا لما أكد مصدر أمني عراقي للحرة، الثلاثاء.

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