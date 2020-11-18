2020/11/18 | 00:31 - المصدر: سفن سكاي

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((نص البيان ))

العمليات المشتركة تهدد مطلقي الصواريخ: ما شهدته بغداد لن يمر دون ملاحقة وحساب، والأجهزة الامنية والاستخبارية شرعت بإجراءات تشخيص الجناة لينالوا جزاءهم العادل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة تهدد مطلقي الصواريخ ..



لن يمر دون عقاب 7 SKY TV.

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