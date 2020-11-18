2020/11/18 | 00:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، سقوط أربعة صواريخ على المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.وذكرت الخلية في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أن أربعة صواريخ سقطت على المنطقة الخضراء ببغداد، وقد تبين أن انطلاقها …

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