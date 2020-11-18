بِشْرُ بْنُ عَوانَةَ وَحَبيبَتُهُ فاطِمَةُ - سليمان جبران

2020/11/18 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سليمان_جبران حكايات سليمان جبران: بِشْرُ بْنُ عَوانَةَ وَحَبيبَتُهُ فاطِمَةُ كانَ بِشْرُ بْنُ عَوانَةَ فارِسًا مِنْ أشْجَعِ الْفُرْسانِ، وَشابًّا مِنْ أَرْوَعِ الشُّبّانِ: قامَةٌ فارِعَةٌ رائِعَةٌ، وَشَعْرٌ طَويلٌ أَسْوَدُ، يَزيدُ بَشَرَتَهُ بَياضًا وَجَمالًا.



لَمْ يَكُنْ في الْقبيلَةِ كُلِّها مَنْ يُضارِعُهُ جَمالًا وَشَجاعَةً.



جاوَزَ عُمْرُهُ الْعِشْرينَ، فَكان ......





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