لَوْ (2) - يحيى علوان

2020/11/18 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يحيى_علوان لو قيلَ لي أمامكَ خياران ..



لأخترتُ الثالث !! عَسايَ أُرتِّبَ النسيانَ ..



وأتعلّم من دروس عَثَراتي !أُوَضِّبَ أحلامي بصورةٍ مُغايرة ..وأَنتقي بدايةً أخرى لولادتي ، كيفما أُشتهي أنا ..



لا بطلاً ، لا قُرباناً ، ولا ديكاً عاطلاً يبحثُ عن كَومَةِ قُمامةٍ يَعتليها ..!فقَدْ أَقوى في ليلِ البردِ على البرد ..........................يَصفَعُني صوتٌ كأنه آتٍ من بئرٍ جفَّ ماؤه ......





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