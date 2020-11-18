فلسفة مبسطة: وحدة الأخلاق والفن - نبيل عودة

2020/11/18 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة من المواضيع المثيرة في فلسفة الأخلاق، موضوع وحدة الأخلاق والفن.معظم فلاسفة الأخلاق يربطون بين الأخلاق والفن، والمنطق الذي يطرحونه بسيط جدا.



فهم يرون ان الأخلاق هي الجمال الذي يميز نفسية الانسان، والذي يجب ان يسود المجتمعات البشرية التي تنشد الرقي والتطور.من هنا يرون ان الصراع بين الخير والشر، والواجب والاستهتار، يتعلقان بمفاهيم الأخلاق والفن.اذن وحدة الأخلاق والجمال تتجلى بأسطع صورها ف ......





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