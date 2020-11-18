ترامب سيخفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق بحلول يناير 2021

2020/11/18 | 00:35 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيقوم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بتخفيض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق قبل مغادرة منصبه، بحيث لا يبقى في كل من البلدين سوى 2500 جندي، بحسب ما أعلن البنتاغون الثلاثاء.



وعقب هذا التصريح، أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين أن ترامب يأمل في عودة جميع القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق بحلول مايو/أيار.



فيما حذر زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ من إقدام الولايات المتحدة على القيام بأي تغييرات سريعة في السياسة الدفاعية أو الخارجية.

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