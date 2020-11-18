2020/11/18 | 00:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي:ضغوط لمنع ملاحقة الفاسدين بغداد – عبدالحسين غزال وجّه زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور ميتش ماكونيل الإثنين تحذيراً شديد اللهجة إلى حليفه الرئيس دونالد ترامب من مغبّة تسريع وتيرة انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان أو العراق، معتبراً أنّ من شأن مثل هكذا إجراء أن يهدي الحركات الإٍسلامية المتطرّفة «نصراً دعائياً عظيماً». وقال […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير شديد من رئيس أغلبية الشيوخ الى ترامب بشأن الانسحاب من أفغانستان والعراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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