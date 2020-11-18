2020/11/18 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي‭:‬ضغوط‭ ‬لمنع‭ ‬ملاحقة‭ ‬الفاسدين بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال وجّه‭ ‬زعيم‭ ‬الغالبية‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الأميركي‭ ‬السناتور‭ ‬ميتش‭ ‬ماكونيل‭ ‬الإثنين‭ ‬تحذيراً‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة‭ ‬إلى‭ ‬حليفه‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬مغبّة‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬أو‭ ‬العراق،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنّ‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬مثل‭ ‬هكذا‭ ‬إجراء‭ ‬أن‭ ‬يهدي‭ ‬الحركات‭ ‬الإٍسلامية‭ ‬المتطرّفة‭ ‬‮«‬نصراً‭ ‬دعائياً‭ ‬عظيماً‮»‬‭.‬ وقال‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير‭ ‬شديد‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬أغلبية‭ ‬الشيوخ‭ ‬الى‭ ‬ترامب‭ ‬بشأن‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬والعراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير‭ ‬شديد‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬أغلبية‭ ‬الشيوخ‭ ‬الى‭ ‬ترامب‭ ‬بشأن‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).