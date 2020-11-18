الأزمات ذاتها لكن تغيّر توصيفها

2020/11/18 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا ينبغي أن يقول أي مسؤول له صلاحيات تنفيذية كاملة مدعومة بالدستور والقوانين انَّ هناك جهات وأشخاصاً يمنعون ملاحقة الفاسدين .لأنَّ هذا الكلام يرسل رسالة احباط كبيرة للشعب الذي لا ينقصه احباط جديد، كما يعني انَّ الفاسدين جهة أعلى من القانون والدستور، كما يعني انَّ المسؤول خاضع ضمناً للضغوط، ما لم […]

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