تفاؤل حذر في مفاوضات فتح وحماس بالقاهرة والتنسيق الأمني عائد مع اسرائيل

2020/11/18 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ‭ ‬رام‭ ‬الله‭ – ‬ا‭.‬ف‭.‬ب أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للشؤون‭ ‬المدنية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬حسين‭ ‬الشيخ‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬التنسيق‭ ‬الامني‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬واسرائيل‭ ‬سيعود‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬19‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2020،‭ ‬حين‭ ‬اعلنت‭ ‬السلطة‭ ‬وقف‭ ‬هذا‭ ‬التنسيق‭ ‬رسميا‭.‬ونقلت‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬تصريح‭ ‬الشيخ‭ ‬الذي‭ ‬ادلى‭ ‬به‭ ‬عبر‭ ‬تويتر،‭ ‬مؤكدة‭ […]

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