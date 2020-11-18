بالوثائق.. اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الاولمبية تصادق على النتائج

2020/11/18 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

صادقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية والمؤلفة من ستة قضاة على نتائج انتخابات المكتب التنفيذي للجنة والتي جرت السبت الماضي وفاز برئاسته سرمد عبد الاله وحصل على (19) صوتاً، مقابل (16) صوتاً لمنافسه رعد حمودي.

وفيما يلي وثائق المصادقة باللغتين العربية والانكليزية:-

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