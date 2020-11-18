بسداسية نظيفة .. اسبانيا تلحق هزيمة ثقيلة بالمانيا في دوري الامم الاوروبية

2020/11/18 | 00:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / حقق المنتخب الاسباني فوزا كبيرا على نظيره الالماني بسداسية نظيفة ، في بطولة دوري الامم الاوروبية .سجل اهداف اسبانيا الفارو موراتا في الدقيقة 17 ، فيران توريس 33 ، رودريغو هيرنانديز 37 ، فيران توريس 55 و71، وميكيل اويارزايال في الدقيقة 89 ./ انتهى

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