صواريخ تسقط في محيط سفارة واشنطن في بغداد

2020/11/18 | 00:46 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامناً مع إعلان البنتاغون خفض عدد القوات الأميركية في العراق بحلول 15 يناير 2021، أكد الجيش العراقي في بيان أن أربعة صواريخ سقطت داخل المنطقة الخضراء في بغداد الثلاثاء، لافتاً إلى أن الصواريخ أُطلقت من منطقة الألف دار في بغداد الجديدة.من جهته، أفاد مصدر أمني في المنطقة الخضراء أن صواريخ أطلقت مساء الثلاثاء باتجاه سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء

ولاحقاً قالت خلية الإعلام الأمني في بيان: "تبين أن عدد الصواريخ هو 7، أربعة منها سقطت في المنطقة الخضراء، والصواريخ الثلاثة سقطت خارجها، أحدهم سقط قرب مدينة الطب وآخر عند باب حديقة الزوراء والثالث انفجر في الجو، كما أن مكان انطلاقها كان من شارع الضغط في حي الأمين الثانية، وقد أسفرت عن مقتل طفلة وإصابة 5 أشخاص، جميعهم من المدنيين".من 3000 إلى 2500يشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كانت أعلنت في وقت سابق الثلاثاء أن الرئيس دونالد ترمب سيخفض بشكل حاد عدد القوات الأميركية في أفغانستان من 4500 إلى 2500 وفي العراق من 3000 إلى 2500 قبل أن يترك منصبه، ليتراجع عن الانسحاب الكامل الذي هدد بتنفيذه بحلول عيد الميلاد.كما قال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، كريستوفر ميلر، الذي عينه ترمب الأسبوع الماضي بعد إقالة مارك إسبر: "بحلول 15 يناير 2021، سيكون حجم قواتنا في أفغانستان 2500 جندي.



وسيكون حجم قواتنا في العراق أيضاً 2500 بحلول نفس التاريخ".إلى ذلك أضاف: "هذا يتوافق مع خططنا وأهدافنا الاستراتيجية، التي يدعمها الشعب الأميركي، ولا يعني تغييراً في سياسة الولايات المتحدة أو أهدافها".

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