اللواء رسول: البعض يعمد على إيجاد ذريعة لقصف مناطق ببغداد بهدف زعزعة الأمن

2020/11/18 | 01:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، ان البعض يعمد على إيجاد ذريعة لقصف مناطق ببغداد بهدف زعزعة الأمن.

وقال اللواء رسول في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان الحكومة العراقية تواصل العمل من أجل عراق امن مستقر، الا ان البعض يعمد على إيجاد ذريعة لقصف مناطق في العاصمة بهدف زعزعة الأمن ، وكانت النتيجة استشهاد طفلة وإصابة خمسة مدنيين لا ذنب لهم.

يشار الى ان خلية الاعلام الامني، أعلنت في وقت سابق ، استشهاد طفلة واصابة خمسة مدنيين اخرين بسقوط 7 صواريخ في بغداد.

وذكرت الخلية في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان 7 صواريخ سقطت في بغداد، اربعة منها في المنطقة الخضراء، والصواريخ الثلاثة الاخرى سقطت خارجها.

واضافت، ان احد الصواريخ الثلاثة سقط قرب مدينة الطب واخر عند باب حديقة الزوراء والثالث انفجر في الجو، مؤكدة ان مكان انطلاق الصواريخ كان من شارع الضغط في حي الامين الثانية، وقد أسفرت عن استشهاد طفلة وإصابة ٥ أشخاص.



جميعهم مِن المدنيين .

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