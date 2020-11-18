دوري الأمم الأوروبية.. إسبانيا تسحق ألمانيا بسداسية تاريخية وتتأهل إلى نصف النهائي

2020/11/18 | 01:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألحقت إسبانيا بضيفتها ألمانيا خسارة تاريخية (6-صفر) لتخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم عن المجموعة الرابعة للمستوى الأول في الجولة السادسة الأخيرة لدور المجموعات الثلاثاء في إشبيليه.

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