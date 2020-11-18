الولايات المتحدة.. 762 حالة وفاة و151855 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/18 | 01:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة

الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل 762

حالة وفاة و151855 إصابة جديدة بفيروس

كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت المراكز الأمريكية في بياناتها،

أن إجمالي الإصابات بالفير

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