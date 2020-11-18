إسبانيا تهين ألمانيا بسداسية نظيفة وتتأهل للمربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية

2020/11/18 | 01:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألحقت إسبانيا بضيفتها ألمانيا خسارة

تاريخية 6-صفر لتخطف بطاقة التأهل إلى

الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم

الأوروبية في كرة القدم عن المجموعة

الرابعة للمستوى الأول في الجولة

السادسة الأخيرة لدور ال

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