العراق: صواريخ تستهدف السفارة الأمريكية ببغداد في انتهاك لهدنة أعلنتها فصائل موالية لإيران

2020/11/18 | 01:19 - المصدر: فرانس 24

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استهدف عدد من الصواريخ مساء الثلاثاء سفارة الولايات المتحدة في بغداد بالتزامن مع إعلان واشنطن عن سحب جزئي لقواتها من العراق.



ويعد هذا الهجوم الانتهاك الأول منذ شهر لهدنة أعلنتها الفصائل العراقية الموالية لإيران.



وكانت تلك الفصائل قد أعلنت منتصف تشرين الأول/أكتوبر أنها لن تستهدف السفارة الأمريكية شرط أن تعلن واشنطن سحب جميع قواتها بحلول نهاية العام.

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