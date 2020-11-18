صواريخ كاتيوشا تستهدف المنطقة الخضراء في بغداد

2020/11/18 | 01:33 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت صواريخ كاتيوشا، مساء الثلاثاء، المنطقة الخضراء، شديدة التحصين في العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أعلنت مصادر في الشرطة.

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ودوت أصوات صفارات الإنذار من السفارة الأميركية داخل المنطقة، التي تضم أيضاً مباني حكومية وبعثات أجنبية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن خلية الإعلام الأمني إعلانها مقتل طفلة وإصابة خمسة مدنيين آخرين بسقوط سبعة صواريخ في العاصمة.

وذكرت الخلية أن أربعة صواريخ سقطت في المنطقة الخضراء، فيما سقطت الثلاثة الأخرى خارجها.

وكان مصدر أمني قال إن أربعة صواريخ على الأقل أُطلقت، وسقط بعضها قرب السفارة الأميركية.

وأعلن الجيش العراقي، في بيان، أن الصواريخ أُطلقت من منطقة الألف دار في بغداد الجديدة، من دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

ويعد هذا الاستهداف هو الانتهاك الأول لهدنة أعلنتها الفصائل العراقية الموالية لإيران، منذ أكثر من شهر.

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