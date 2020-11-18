التحالف الدولي: قصف الخضراء لم يسفر عن أي خسائر في صفوف قواتنا

2020/11/18 | 01:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد الناطق باسم عملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي، واين ماروتو، أن القصف الصاروخي الذي شهدته العاصمة بغداد استهدف قاعدة عراقية.



وقال ماتورو في تدوينة مقتضبة تابعها "ناس" بعد منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء (18 تشرين الثاني 2020) إن "الهجوم الذي شهدته العاصمة بغداد استهدف قاعدة عراقية، ولم يسفر عن أي خسائر ضمن صفوف قوات التحالف".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، ان اطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء، لن يمر دون ملاحقة وحساب.

وذكرت العمليات في بيان، تلقى "ناس" (17 تشرين الثاني 2020)، انه "مع استمرار الحكومة العراقية بتحقيق المكتسبات السيادية، ورفع مستوى مهنية وكفاءة قواتنا الامنية وجاهزيتها لمجابهة التهديدات الارهابية، وهو ما تكلل بالاعلان عن سحب المئات من القوات الاجنبية من العراق، تصر بعض القوى الخارجة على القانون، وعلى الاجماع الوطني، وعلى رؤية المرجعية الدينية، على اعاقة مسار تحقيق المنجزات السيادية".

واضاف البيان ان "هذه القوى الخارجة على القانون تؤكد من جديد رهانها على خلط الاوراق ومحاربة الاستقرار، خدمة لمصالحها واهدافها الضيقة البعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية".

واشار البيان الى ان "ما شهدته العاصمة بغداد مساء الثلاثاء، من سقوط عدد من المقذوفات على ساحة الاحتفالات والمناطق المحيطة بها، وقرب مدينة الطب والزوراء وادى الى استشهاد طفلة وإصابة خمسة من المدنيين ، لن يمر دون ملاحقة وحساب"، مبيناً ان "اجهزتنا الامنية والاستخبارية، وقد شرعت باجراءات تشخيص الجناة لينالوا جزاءهم العادل".

وفي تطور لاحق، أعلنت خلية الإعلام الأمني سقوط أربعة صواريخ على المنطقة الخضراء فيما حددت أماكن انطلاقها.

وذكر بيان مقتضب للخلية تلقى "ناس"، نسخة منه (17 تشرين الثاني 2020)، "سقوط ٤ صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد، وقد تبين أن انطلاقها كان من حي الامين الثانية منطقة الالف دار في بغداد الجديدة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

والحقت الخلية بيانها بتبيان جديد جاء فيه:

"لاحقاً لخبر سقوط الصواريخ ، حيث تبين أن عددها هو 7 صواريخ اربعة منها سقطت في المنطقة الخضراء، والصواريخ الثلاثة سقطت خارجها، احدهم سقط قرب مدينة الطب واخر عند باب حديقة الزوراء والثالث انفجر في الجو، كما ان مكان انطلاقها كان من شارع الضغط في حي الامين الثانية، وقد أسفرت عن استشهاد طفلة وإصابة 5 أشخاص.



جميعهم مِن المدنيين".

كما أظهرت صور حصل عليها "ناس"، احتراق العجلة التي اطلقت الصواريخ عبرها.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميللر، الثلاثاء، عن خفض عدد القوات الامريكية في العراق الى 2500 جندي، بناءً على توجيهات من الرئيس ترامب.

وذكر ميللر، في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام عالمية تابعها "ناس" (17 تشرين الثاني 2020)، ان "قرار خفض القوات اتخذ بناء على توجيهات الرئيس ترامب وبعد التشاور مع مجلس الأمن القومي والقادة العسكريين".

واكد "خفض عدد القوات الأميركية في العراق من 3200 إلى 2500، مع بدء سحب جزء من القوات الأميركية من أفغانستان والعراق خلال الساعات المقبلة".

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