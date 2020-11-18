إيران تسجل أعلى معدل بالإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره

2020/11/18 | 01:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 13.352

إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الماضية في أعلى معدل للإصابات اليومية

منذ تفشي الوباء في البلاد.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم

الثلاثاء: "تم تسجيل 13

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