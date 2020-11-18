إصابات كورونا في فرنسا تتجاوز مليوني حالة

2020/11/18 | 01:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء

الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات المسجلة

بفيروس كورونا المستجد تجاوزت في

البلاد مليوني حالة.

وأفاد مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة

الفرنسية، جيروم سالمون، في مؤتمر

صحفي

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