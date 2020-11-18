مقاطع فيديو توثق اللحظات الأولى لاستهداف السفارة الأميركية بالعراق

2020/11/18 | 02:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثّقت مقاطع فيديو سجلت من مناطق متفرقة في بغداد للحظات الأولى لاستهداف المنطقة الخضراء بسبعة صواريخ كاتيوشا في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.

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