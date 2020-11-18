أدب السجون - عبدالرحمن مطر

2020/11/18 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرحمن_مطر أدب السجون ليس كافياً، للإحاطة بعالم من الوحشية والحرمان، والقهر! من الصعوبة أحياناً إشراك الآخرين بمعاناة وألم المعتقلأدب السجون، في الغالب ليس متخيلا، كما قد يتصوره البعض، ليس نصّاً ابداعياً فانتازياً عابراً للحظة الحدث والمكان، لكنه أقرب إلى كتابة السيرة.



هوفي معظمه شهادات عن محنة السجن، يقدمها كتّاب ومثقفون، عن تجارب مريرة مروا بها.



وإن كانت تضم ما هو متخيل، فإنها سعي الكاتب نح ......





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