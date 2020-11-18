2020/11/18 | 02:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدّى فرانشيسكو ساغاستي اليمين الدستورية، الثلاثاء، ليصبح رسمياً رئيس البيرو الجديد بالوكالة، ولتلقى على عاتقه مهمة حلّ الأزمة المؤسساتية التي تعيشها البلاد منذ أسبوع ونيّف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس البيرو الجديد بالوكالة يتولى مهامه رسميا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس البيرو الجديد بالوكالة يتولى مهامه رسميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).