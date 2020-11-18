الأمم المتحدة: ندعم إجراء الانتخابات المبكرة

2020/11/18 | 03:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: عبد الرحمن ابراهيم

جددت بعثة الأمم المتحدة التزامها تأكيدها تقديم الدعم إلى الحكومة العراقية بخصوص إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران المقبل.

وذكرت البعثة في بيان أن «الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، حضرت اجتماعاً بين الرئاسات الثلاث، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى المستقل للانتخابات».

وأضاف البيان، أن «الاجتماع، تناول عناصر مهمة من الاستعدادات للانتخابات المبكرة المقبلة في العراق ، مثل تسجيل الناخبين البيومتري ومراجعة أنظمة إدارة النتائج الإلكترونية»، مشيراً إلى أن «الأمم المتحدة، جددت التزامها بتقديم المساعدة والمشورة الانتخابية لحكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة

للانتخابات».

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