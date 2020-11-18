2020/11/18 | 03:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السنوات الأربع الماضية، أكثر من 400 إجراء تنظيمي من خلال أوامر تنفيذية، كما يخوله له الدستور.

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