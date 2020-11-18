"تقييمه غير دقيق".. ترامب يقيل مسؤولا كبيرا أشرف على تأمين الانتخابات

2020/11/18 | 04:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه أقال مدير وكالة الأمن السيبراني والبنية التحيتة، كريس كريبس، مشيرا إلى أنه أجرى تقييما "غير دقيق للغاية" بشأن تأمين الانتخابات الأميركية

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