قتلى وجرحى في قصف صاروخي على المنطقة الخضراء وسط بغداد

2020/11/18 | 04:52 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التصعيد ينذر بنهاية هدنة المليشيات (مرتضى سوداني/ الأناضول)بعد أقل من 15 عشر دقيقة على إعلان واشنطن قرار تخفيض جديد لعديد القوات الأميركية في العراق، استهدفت عدة صواريخ كاتيوشا، مساء الثلاثاء، السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء، وسط بغداد، في إعلان غير مباشر عن كسر الجماعات المسلحة للهدنة التي أعلنت عنها في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بشأن وقف هجماتها ضد المصالح الأميركية، ومنح حكومة مصطفى الكاظمي مهلة لتنفيذ قرار سحب القوات.وقال ضابط أمن عراقي إن ما بين 5 الى 6 صواريخ سقطت على المنطقة الخضراء، مشيراً إلى أنه سمعت منظومة الصواريخ الموجودة بالسفارة الأميركية تطلق النار على قسم من الصواريخ.



وأوضح الضابط في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "لا يمكن البت بعدد تلك الصواريخ، لكن إطلاق صفارات الإنذار يعني أن قسما من الصواريخ وقعت قرب السفارة".

وبين أن "مصدر الصواريخ رصد من جهة ساحة كراج النهضة القريب، ولم يعرف ما إذا كانت قد وقعت إصابات أم لا، لكن يجري التحقق من المسؤولين الأمنيين في السفارة والقوة المسؤولة عن أمن المنطقة الخضراء".

معلومات أوليةالقصف نتج عنه خسائر بشرية من المدنيين العراقيين! pic.twitter.com/DhKq5a7p9J

— سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) November 17, 2020

من جانبه، قال مراسل "العربي الجديد"، إن قوات أمن عراقية نزلت إلى الشوارع القريبة من المنطقة الخضراء، وشوهد تحليق مكثف للطيران العراقي في سماء المنطقة الخضراء والأحياء القريبة منها.

BREAKING - Multiple rockets landed in #US embassy perimeters in central #Baghdad.



US military C-RAM intercepting incoming rockets.pic.twitter.com/Mxh4YmT3JT

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 17, 2020

واعتبر الخبير بالشأن الأمني العراقي سعد الحديثي أن هذا التطور قد يكون ردا على إعلان واشنطن تخفيض عديد قواتها من 3200 عسكري الى 2500 عسكري، وليس الانسحاب الكامل كما كانت تأمل الفصائل المرتبطة بإيران.وأضاف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "عمليا، فإن الهدنة التي بدأت منذ أسابيع قد انتهت، والعراق قد يكون مقبلا على صفحة تصعيد جديدة".

ويأتي التطور بالتزامن مع اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الجانبين تطرقا خلاله إلى "مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى في قصف صاروخي على المنطقة الخضراء وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى في قصف صاروخي على المنطقة الخضراء وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).