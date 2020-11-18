2020/11/18 | 05:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقلت وسائل إعلام سورية، في ساعات باكرة من صباح الأربعاء، أنباء حول "التصدي" لهجوم في ريف دمشق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام سورية تعلن مقتل "عسكريين" في غارات إسرائيلية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام سورية تعلن مقتل "عسكريين" في غارات إسرائيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).